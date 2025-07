Usa-Ue, Tajani: "Convinto che i dazi saranno inferiori al 19%" | Media: Trump ha indicato che licenzierà Powell

"Sono convinto che i dazi Usa saranno inferiori al 19%". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando che "le trattative tra Stati Uniti e Ue sono in corso. È chiaro come l'obiettivo finale sia lo zero a zero ma non credo che si possa realizzare entro l'1 agosto, vediamo quali saranno le percentuali". Durante il viaggio a Washington, Tajani ha detto di aver "ripetuto quali sono gli interessi italiani e la necessità di impedire una guerra commerciale, dialogando fino all'ultimo minuto". Secondo il rapporto 2024-2025 Ice, "con la svolta protezionistica degli Usa oltre 6mila imprese, con oltre 140mila addetti, sono esposte in modo diretto a rischi potenziali elevati". Intanto Donald Trump ha chiesto a un gruppo di deputati repubblicani se doveva o meno licenziare Jerome Powell. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali l'inquilino della Casa Bianca avrebbe indicato che intende rimuovere il presidente della Fed.