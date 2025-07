Trump posta un video fake con l'arresto di Barack Obama: è polemica

Il presidente statunitense Donald Trump ha intensificato il suo attacco a Barack Obama pubblicando sul suo social Truth un video generato dall'intelligenza artificiale che mostra l'arresto dell'ex presidente da parte di tre agenti dell'Fbi nello Studio Ovale. Ed è polemica. Per quanto riguarda i dazi, secondo il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso "bisogna trattare a oltranza con gli Usa, sino all'ultimo. Se poi il negoziato dovesse fallire, reagiremo ovviamente insieme, ma in modo equo e proporzionato". Ma secondo il Wall Street Journal i negoziati Usa-Ue rischiano di saltare. "Se vogliono la guerra, avranno la guerra", ha avvertito venerdì un funzionario tedesco anonimo citato dal quotidiano.