Usa, dopo il via libera del Congresso al "Genius Act" il mercato delle critpovalute vola a 4mila miliardi

Trump si è speso in prima persona per l'approvazione del provvedimento, che rientra nel suo piano di rendere gli Stati Uniti la "capitale critpo mondiale". Il presidente infatti è intervenuto per convincere i deputati repubblicani scettici sul provvedimento e sulle modalità scelte dai leader della Camera per far approvare anche altre misure per l'industria delle critpovalute. Il suo intervento ha sbloccato l'impasse e permesso il via libera definitivo del "Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin", e l'approvazione di altri due progetti di legge sulle criptovalute che devono ora passare l'esame del Senato.