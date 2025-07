El Salvador, benvenuti a "Bitcoin Beach", la prima località dove si paga tutto in criptovaluta

El Zonte è conosciuta soprattutto per le sue spiagge e per le ottime condizioni per fare surf. Ma anche perché ovunque si può pagare qualsiasi cosa con i Bitcoin. Un notevole vantaggio per i turisti, che così possono evitare brutte sorprese per la conversione di valuta. Per pagare, basta scaricare un'app wallet (qualsiasi) e ricaricarla con Bitcoin. I commercianti di El Zonte hanno tutti, oltre alla macchinetta con cui si effettuano i pagamenti elettronici con bancomat o carta di credito, anche quella che genera un Qr code per il pagamento in Bitcoin. Altrettanto semplice e veloce, come racconta BBC News.