El Salvador, Ong denunciano violazioni dei diritti umani

Sette organizzazioni non governative hanno documentato 6.426 violazioni dei diritti umani commesse in El Salvador durante lo stato di emergenza adottato a marzo 2022 dal presidente Nayib Bukele per "porre fine" al dominio criminale delle Pandillas. Le violazioni includono detenzioni arbitrarie, invasioni domestiche illegali, trattamenti crudeli o inumani, minacce, sparizioni forzate e molestie. Nel documento vengono dettagliati anche "casi gravi di molestie sessuali, abusi, stupri e discriminazione basata sull'orientamento e l'identità sessuale".