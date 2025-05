Bitcoin Pizza Day, chi 15 anni fa comprò 10mila criptovalute per due pizze oggi ha "guadagnato" un miliardo di dollari

Il Bitcoin, in particolare, continua a crescere e aggiorna il suo record: la criptovaluta più famosa tra le tante nate in questi anni supera il valore di 110mila dollari arrivando a 110.707 dollari. Le oscillazioni del mercato che si osservavano in passato erano dovute ai movimenti di investitori retail, ma oggi sono in gioco anche i player istituzionali.



Le principali istituzioni finanziarie americane come JPMorgan Chase, Morgan Stanley e BlackRock hanno ampliato le offerte di criptovalute per i clienti, pur mettendo in guardia i clienti sulla alta volatilità di questo genere di investimento che sfugge alle regolamentazioni standard. Il Senato americano sta anche lavorando su un disegno di legge che dovrebbe includere disposizioni volte a proteggere i possessori di stablecoin, cioè quelle criptovalute progettate per mantenere un valore stabile perché ancorate a beni di riferimento (come il dollaro Usa o l'oro).