Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Donald Trump il 20 luglio festeggia i primi sei mesi della sua presidenza. In questo semestre ha cercato di mantenere le sue promesse elettorali, dai migranti e dai dazi al taglio delle tasse, ma nelle ultime settimane ha dovuto affrontare lo scandalo Jeffrey Epstein. Il presidente americano preme per tariffe doganali minime al 15-20% per tutti i beni europei. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali avrebbe irrigidito la sua posizione. Caso Epstein: in "nome della trasparenza e nell'interesse degli americani", il Dipartimento di giustizia ha chiesto al giudice di desecretare le trascrizioni delle testimonianze e dei documenti del gran giurì. Trump, intanto, ha dato seguito alla sua minaccia di citare in giudizio il magnate dei media Rupert Murdoch dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo in cui si affermava che Trump aveva inviato a Epstein una lettera "oscena" per il suo cinquantesimo compleanno, come dimostrano gli atti del tribunale. Nell'azione legale chiede 10 miliardi di dollari di danni.