Il video fake postato da Trump con l'arresto di Obama

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo su Truth un video generato con l'intelligenza artificiale che mostra il finto arresto dell'ex presidente Barack Obama. Si tratta di un riferimento ai documenti pubblicati nei giorni scorsi dalla direttrice dell'intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, da cui emergerebbe che proprio l'amministrazione Obama mentì in merito alle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. Trump ha condiviso un video da TikTok in cui compaiono diversi esponenti del Partito democratico, tra cui lo stesso Obama, che affermano: "Nessuno è al di sopra della legge". Nel video fake si vedono Trump e Obama nell'Ufficio Ovale, con l'ex presidente che poi viene arrestato da agenti di polizia mentre in sottofondo parte la canzone "Ymca". Infine si vede Obama in tuta arancione dietro le sbarre, mentre il volto di Trump appare sorridente durante l'arresto.