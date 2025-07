Perché Trump ha imposto dazi così alti al Canada e cosa deciderà per l'Ue

Sul piano della propaganda, i dazi sono stati imposti dopo la decisione canadese di tassare i giganti tecnologici americani, le cosiddette big tech. In quel momento l'amministrazione statunitense aveva interrotto ogni negoziato commerciale "con effetto immediato", in pieno stile Trump. La contro-decisione di Ottawa di revocare l'imposta aveva riaperto le trattative, in tempo per la scadenza fissata dal tycoon al 21 luglio per trovare un accordo. Ma non è tutto qui. I nuovi dazi del 35% sono stati introdotti chiamando in causa il ruolo del Canada nel traffico di fentanyl, la droga sintetica che sta decimando la gioventù statunitense, nonostante il vero fiume di oppioidi provenga dal Messico (con la complicità della Cina). Trump ha anche espresso frustrazione per i flussi migratori e per il deficit commerciale maturato con il Canada, che riflette in gran parte gli acquisti di petrolio da parte degli Stati Uniti.