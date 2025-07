Terre rare e vertice alla Casa Bianca, la strategia africana di Trump: nel mirino c'è sempre la Cina

Nonostante l'amministrazione Trump si sia in gran parte disimpegnata dall'Africa - lasciando campo libero all'influenza di russi e cinesi, tagliando gli aiuti ed emettendo divieti di visto per diversi Paesi - gli Stati Uniti non possono in alcun modo permettersi di perdere l'aggancio con alcuni attori del continente. Il motivo è palese: l'approvvigionamento di materie prime critiche e terre rare, dal litio al cobalto. Gran parte sono prodotte ed esportate dalla Cina, che dunque ha tra le mani il potere di mettere in crisi il sistema tecnologico. "Il commercio e non gli aiuti, uno slogan che sentiamo ripetere da anni, è ora la nostra vera politica per l'Africa", aveva affermato già a maggio Troy Fitrell, il principale diplomatico uscente di Trump per il continente.