Dazi, prosegue la trattativa tra Trump e l'Ue | Sefcovic: "Grazie al negoziato abbiamo evitato tariffe più alte"

"Rimaniamo pienamente impegnati a collaborare con le nostre controparti statunitensi per raggiungere un risultato negoziato, che riporti stabilità e prevedibilità al commercio transatlantico. Ci stiamo confrontando con gli Stati Uniti in buona fede e con senso di responsabilità. Per questo motivo, abbiamo scelto di sospendere temporaneamente il nostro pacchetto iniziale di contromisure in risposta ai dazi ingiustificati imposti sulle nostre esportazioni di acciaio e alluminio. Non vogliamo peggiorare ulteriormente un'economia globale già fragile e incerta. Detto questo, la nostra pazienza non è illimitata. Se non si raggiunge un accordo entro la scadenza stabilita, l'Ue è pronta ad attivare contromisure mirate e proporzionate a difesa dei suoi legittimi interessi". Lo dice il ministro danese per gli Affari europei, Marie Bjerre, della presidenza di turno Ue nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo.