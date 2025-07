Usa, primi problemi per "Alligator Alcatraz": centro migranti allagato dopo un temporale

Cos'è Alligator Alcatraz - Il centro si trova in Florida nel mezzo delle Everglades, la regione paludosa a Sud dello Stato americano. Può accogliere fino a 5.000 persone e, secondo le stime dei media americani, costerà 450 milioni di dollari l'anno. Tecnicamente, si tratta di un luogo di sosta in attesa dell'espulsione. Ma, ha avvertito l'inquilino della Casa Bianca, "potrebbe essere più duro della prima Alcatraz". Gli alloggi per gli immigrati, del resto, non sono altro che delle tende da campo.



Perché si chiama così - Il sito si è guadagnato il soprannome di "Alligator Alcatraz" per la presenza di alligatori e pitoni nelle zone umide circostanti, un ambiente che secondo le autorità americane dovrebbe scoraggiare i tentativi di fuga.