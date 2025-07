Trump annuncia: "Dal primo agosto dazi del 35% al Canada" | In giornata arriva la lettera anche all'Ue

Donald Trump ha annunciato che dal primo agosto gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% sui prodotti importati dal Canada. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano ha allegato la lettera inviata al premier canadese, Mark Carney, poco dopo l'intervista alla Nbc in cui aveva rivelato che in giornata arriverà la missiva sulle tariffe anche all'Ue. Il tycoon intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti", quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle imposte doganali, "pagheranno, che sia il 15% o il 20%". Giovedì fonti Ue avevano fatto sapere di essere alle trattative finali con Washington. Intanto Trump ha incontrato a Washington alcuni leader africani per la questione delle terre rare.