Texas, la tragedia non è colpa dei tagli di Trump: ecco perché

"L'impatto avrebbe potuto essere in parte evitato se alcune delle persone del servizio meteorologico responsabili di quelle comunicazioni fossero state ancora impiegate, cosa che non è accaduta in alcuni di questi uffici locali". In effetti, gli uffici di San Angelo e San Antonio, che coprono le aree colpite dall'alluvione, hanno alcuni posti vacanti. La BBC l'ha accertato spulciando il sito web dell'ufficio di San Antonio che elenca alcune posizioni vacanti, tra cui due meteorologi. Anche il direttore del sindacato del NSW Tom Fahy ha dichiarato che nell'ufficio di San Angelo mancava un idrologo senior e uno scienziato specializzato in fenomeni di inondazione. Eppure, lo stesso Fahy ha fatto notare che entrambi gli uffici avevano temporaneamente aumentato il personale, proprio in previsione di un evento meteorologico pericoloso.