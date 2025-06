Nigeria, oltre 200 morti per le inondazioni: sospesi i soccorsi

Sono almeno 200 le persone morte a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la città Mokwa, nello Stato centro-settentrionale della Nigeria. Le operazioni di soccorso sono state sospese, poiché le autorità non credono che ci siano sopravvissuti. Giovedì mattina, prima dell'alba, torrenti di pioggia hanno scatenato un'inondazione devastante a Mokwa, importante centro commerciale e dei trasporti dove gli agricoltori del nord della Nigeria vendono fagioli, cipolle e altri prodotti alimentari ai commercianti del sud. Almeno 500 famiglie in tre comunità sono state colpite dall'improvvisa e intensa alluvione che si è formata in circa cinque ore, lasciando i tetti appena visibili e i residenti sopravvissuti con l'acqua fino alla vita, mentre cercavano di salvare ciò che potevano e di soccorrere gli altri.