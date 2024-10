Onu, 5 milioni di dollari alle vittime delle inondazioni in Nigeria

L'Onu ha erogato 5 milioni di dollari per aiutare le vittime delle inondazioni in Nigeria, dove la stagione delle piogge ha ucciso oltre 300 persone provocando diffusi danni. Il denaro del Fondo centrale di risposta alle emergenze aiuterà ad "aumentare la risposta alle inondazioni e a far fronte ai numerosi bisogni critici in tre Stati della Nigeria (Borno e Bauchi nel nord-est, Sokoto nel nord-ovest, ndr) tra i più colpiti", ha comunicato l'Onu. Le inondazioni hanno colpito oltre 1,2 milioni di persone in almeno 31 dei 36 Stati nigeriani, secondo l'Agenzia di gestione delle emergenze nazionali (Nema).