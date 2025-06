Sos clima, in Europa 100mila morti per il caldo in due anni: nasce la Commissione Oms

Nel biennio 2022-2023, circa 100mila persone sono morte a causa del caldo in 35 Paesi europei. Un bilancio drammatico che mostra come la crisi climatica sia sempre più anche una crisi sanitaria. Per rispondere a questa emergenza, l'Oms Europa ha lanciato oggi la Commissione Pan-Europea su Clima e Salute, un'iniziativa che mira a trasformare le politiche sanitarie per affrontare le minacce ambientali più gravi. A guidarla sarà l'ex premier islandese Katrín Jakobsdóttir, insieme Andrew Haines della London School of Hygiene & Tropical Medicine.