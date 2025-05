Il cambiamento climatico minaccia 3.500 specie di animali

Dai coralli agli uccelli, dai merluzzi alle megattere, più di 3.500 specie animali sono minacciate dal cambiamento climatico in corso, con conseguenze potenzialmente devastanti per il funzionamento degli ecosistemi: lo suggerisce lo studio pubblicato sulla rivista BioScience guidato dall'Università Statale dell'Oregon, che ha esaminato i dati disponibili per quasi 71mila specie.