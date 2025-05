Stromboli invasa (ancora) dal fango | "Da tre anni solo paura e sfiducia"

Stromboli, un'isola senza pace. Dopo l'incendio del 2022 e la alluvione dell'estate è stato un susseguirsi di calamità. Ancora una volta fiumi d'acqua e una enorme massa di detriti portati dai torrenti gonfi di pioggia e straripati hanno invaso le strade rendendo difficile vita e collegamenti nell'arcipelago delle Eolie. In particolare la piccola frazione di Ginostra sta di nuovo facendo i conti con la pioggia battente che ha fatto esondare i torrenti del borgo, rimasto per ore senza luce. Disagi per i tanti turisti ma soprattutto per i residenti che chiedono ancora una volta aiuto.