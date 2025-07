Camp Mystic, dentro al campeggio travolto dalle inondazioni in Texas: com'era e cosa resta

Fondato nel 1926 da E.J. “Doc” Stewart, ex allenatore della squadra di football dei Texas Longhorns, il Camp Mystic è situato a circa 85 miglia a nord-ovest di San Antonio, immerso in un paesaggio di cipressi, querce e noci. Stewart, noto per aver introdotto le iconiche divise arancioni e bianche dei Longhorns, creò il campo con l’obiettivo di offrire alle giovani ragazze un’esperienza in un “ambiente cristiano sano”, come descritto sul sito ufficiale.