Inondazioni Texas, tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone

La direttrice del campo estivo Heart O' the Hills di Hunt, in Texas, è fra le vittime dell'alluvione che ha colpito la zona, provocando almeno 24 morti e decine di dispersi. "Abbiamo ricevuto la notizia che Jane Ragsdale non ce l'ha fatta. Piangiamo la perdita di una donna che ha influenzato innumerevoli vite ed era la definizione stessa di forza e potere", si legge in una nota del campo estivo. A causa dell'esondazione del fiume Guadalupe, nella contea di Kerr, ci sono almeno 25 ragazze disperse, tra cui alcune bambine. I soccorritori hanno salvato oltre 230 persone, e continuano a lavorare contro il tempo per trovare chi manca ancora all'appello.