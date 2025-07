Inondazioni in Texas, giovane eroe muore salvando la famiglia

Le autorità locali, interpellate sui mancati avvisi di evacuazione, hanno spiegato che la decisione è stata presa per evitare il panico in un’area caratterizzata da numerosi attraversamenti a basso livello, dove spostarsi durante un’inondazione può essere pericoloso. Il responsabile della gestione della città di Kerrville ha sottolineato l’importanza di indirizzare le persone verso aree elevate per attendere i soccorsi in sicurezza. Tuttavia, per la sorella e la compagna di Julian Ryan, queste spiegazioni non sono sufficienti.