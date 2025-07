Inondazioni in Texas, almeno 82 morti: 27 erano ospiti del Camp Mystic | I dispersi sono 41

"I nostri cuori sono spezzati, così come le nostre famiglie che stanno affrontando questa tragedia inimmaginabile. Preghiamo costantemente per loro", si legge in una dichiarazione ufficiale del Camp Mystic. Anche il direttore del campeggio e proprietario storico, Dick Eastland, è morto mentre cercava di salvare i campeggiatori durante la catastrofica alluvione. La struttura ha affermato di essere in contatto con le autorità locali che continuano a cercare le bambine ancora disperse.