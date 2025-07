Maltempo, forti temporali e nubifragio su Napoli | Disagi anche a Ischia, Pozzuoli e Bacoli

Forti disagi a Napoli e in provincia a causa di un fortissimo temporale. Sono diversi i tombini allagati, le caditoie intasate e gli allagamenti stradale per il nubifragio. Nel capoluogo campano ai vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni per infiltrazioni e strade allagate. A Ischia, osservata speciale sul fronte del dissesto idrogeologico, il pluviometro ha registrato 35 millimetri di pioggia caduta in un'ora. In diverse zone le caditoie non hanno retto alla massa d'acqua: è accaduto in via Roma ad Ischia Porto, in alcune zone alte dell'isola e al Testaccio (nel Comune di Barano) dove l'acqua piovana è diventata un piccolo lago rendendo difficoltoso raggiungere la zona della spiaggia dei Maronti. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: "In meno di un'ora abbiamo registrato la caduta di 90 mm d'acqua. È la quantità più elevata, al momento, che le stazioni meteo hanno registrato in tutta la provincia di Napoli".