Maltempo: ondata di forti temporali sull'Emilia-Romagna

Una forte ondata di temporali ha colpito, nel pomeriggio, le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Ferrara. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle squadre della Protezione civile, con l'aiuto di volontari, per lo svuotamento delle aree allagate a causa delle precipitazioni cadute in grande quantità e in poco tempo. Molte anche le rimozioni di alberi caduti, a causa di raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari. Nel reggiano la circolazione nella linea ferroviaria convenzionale è stata sospesa tra Reggio Emilia e Sant'Ilario, poi è tornata alla normalità. Violente grandinate hanno, invece, colpito la zona del Ravennate e di Parma.