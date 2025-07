Maltempo, prosegue l'allerta in varie Regioni: nubifragi al Nord, afa al Sud | Violento temporale a Milano

Il ciclone proveniente dal Nord Europa destabilizzerà non poco il meteo italiano, dando il via a una veloce fase di maltempo in particolare sulle regioni del Nord. Il rischio è che si possano formare le temibili "supercelle", fenomeni sempre più tipici anche alle nostre latitudini in grado di provocare eventi estremi come quello della grandine e raffiche di vento fino a 90-100 chilometri orari, chiamate in gergo downburst. Quest'ultimo, definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico che consiste in potenti venti discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale.