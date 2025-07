Caldo record, più malori anche in spiaggia e due morti | Boom di chiamate al numero di emergenza 1500 (+40%)

Ancora ventiquattr'ore di afa su molte città, la morsa si allenterà nel fine settimana. Le temperature elevate stanno provocando un aumento dei malori e degli arresti cardiaci improvvisi, anche in spiaggia. Un operaio si è accasciato nel Frusinate ed è morto; nel Siracusano un agricoltore è deceduto dopo un infarto. Il governo ha varato una cabina di regia sull'emergenza caldo con spot e raccomandazioni per i cittadini, consigli arrivano anche dal Sis118 la società del sistema dell'emergenza. Al numero di emergenza 1500 al momento sono arrivate il 40% in più di chiamate rispetto allo scorso anno.