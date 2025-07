Ondate di calore record, che fare? "Siamo ancora in tempo per attenuare il fenomeno"

Negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare di "bombe di calore". È il fenomeno che stiamo vedendo in questi giorni? Il caldo estremo è un fenomeno realmente in aumento o c'è solo una maggiore attenzione mediatica? Il termine "bomba di calore" in realtà non ha alcun significato scientifico: è un'espressione giornalistica usata per descrivere un'ondata di caldo particolarmente intensa. Dal punto di vista scientifico, invece, parliamo di "ondate di caldo" quando le temperature superano in modo significativo, e per diversi giorni consecutivi, la norma climatica. In questi giorni, per esempio, stiamo effettivamente vivendo un'ondata di caldo eccezionale sia per intensità sia per durata, con anomalie termiche che in alcune zone hanno raggiunto anche 7-8°C sopra la media per più giorni. Non si tratta solo di una maggiore attenzione mediatica: la frequenza e l'intensità delle ondate di caldo stanno aumentando nettamente, come confermato da numerosi studi internazionali e dagli ultimi report dell'IPCC, il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Questo è un chiaro segnale del riscaldamento globale che spesso immaginiamo come un problema del futuro, ma che in realtà è già estremamente presente.