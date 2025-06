Estate 2025: il 18% degli italiani rinuncia alle vacanze per il caro-vita

Vacanze brevi e a chilometro zero - In un contesto economico complesso, la durata delle vacanze si riduce notevolmente. Il 43% delle famiglie si concederà circa una settimana di ferie, il 27% solo qualche weekend o pochi giorni, mentre il 22% prevede una pausa di 10-15 giorni. Solo l’8% potrà permettersi un soggiorno più lungo, superiore alle due settimane. Attualmente, il 28% delle famiglie ha già pianificato le vacanze estive e un ulteriore 28% è impegnato nell’organizzazione proprio in questo periodo. Una cosa è certa: otto famiglie su dieci resteranno in Italia e si divideranno tra località balneari e viaggi all’insegna della cultura e dell’avventura.