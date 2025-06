Estate 2025, ecco come eliminare le zanzare e come proteggersi

Il medico offre anche qualche consiglio su come evitare la diffusione di zanzare e su come proteggersi:"È necessario fare delle disinfestazioni, ma quello che conta è anche la prevenzione. Le zanzare che trasmettono le malattie virali in genere abitano nelle città e quindi bisogna fare molta attenzione, per esempio, a non lasciare l'acqua nei sottovasi e bisogna disinfettare tutti i cassoni dell'acqua. Sono tutte misure che aiutano". Riguardo al perché alcune persone vengano punte più di frequente rispetto ad altre, il medico spiega: "Le zanzare rispondo a tre stimoli: temperatura, produzione di anidride carbonica e a tutta una serie di sostanze chimiche prodotte dai batteri che ci sono sulla cute. Le persone che hanno un metabolismo più alto, una produzione di anidride carbonica più alto e una temperatura leggermente più elevata attraggono leggermente di più rispetto agli altri". E precisa: "I repellenti funzionano molto bene perché sono un segnale d'allarme che probabilmente mima un predatore per le zanzare, stimola i loro recettori olfattivi e le fa allontanare rapidamente".