In arrivo nubifragi, le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

In arrivo tra oggi e domani nubifragi in diverse regioni di Italia e, come primo effetto, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, scendono a 15 rispetto alle 20 di venerdì le città da bollino rosso. Restano al massimo livello di allerta tutte le principali città (ad eccezione di Milano e Torino che diventano gialle): Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Tra le regioni è da segnalare il Lazio con tutte e 5 le province in rosso.