Caldo record agli sgoccioli. Oggi il picco ma temporali nel weekend

A causa delle temperature elevate, aumentano anche gli accessi nei pronto soccorso di quasi tutta Italia, con punte del +20%.

I rifugi climatici sembrano essere l’unica speranza per combattere quest'afa che ormai non ci abbandona da 10 giorni e il cui picco deve ancora arrivare: parchi, musei e biblioteche i luoghi che le persone scelgono per ripararsi dal caldo.