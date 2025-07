Dazi sul vino italiano, ecco come reagisce il Brunello di Montalcino alle tensioni Usa

Prima di questo accordo, quali dazi pagava Camigliano per esportare i suoi vini negli Stati Uniti e come questi costi hanno influenzato la vostra strategia commerciale oltreoceano?

Da aprile i dazi erano del 10%. La nostra strategia commerciale Oltreoceano non è stata influenzata in quanto abbiamo un rapporto lungo e consolidato col nostro importatore. Insieme abbiamo vagliato le varie strategie alternative da attuare per arginare il problema dazi. Inoltre il nostro vino, il Brunello di Montalcino, è un prodotto di fascia medio-alta che non è sostituibile con altri prodotti e che il consumatore americano continuerà a consumare anche con variazioni di prezzo accettabili. La nostra selezione Brunello Paesaggio Inatteso e la nostra Riserva Gualto hanno un mercato ben definito non solo negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi: la diversificazione dei mercati è fondamentale nelle strategie di vendita.