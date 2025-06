Iva al 5% per l'arte: come cambia il mercato per compratori, venditori e gallerie

Il gallerista spiega l'impatto economico per operatori e settore in generale: "Secondo me sarà un grosso vantaggio sia per noi gallerie sia per il mercato nel suo complesso". Adesso l'ostacolo al commercio d'arte in Italia è per Brun nella burocrazia: "L'Italia ha sempre un problema che è più grande dell'Iva: quello legato alle esportazioni delle opere d'arte. Quelle che hanno più di 70 anni, se devi portarle all'estero bisogna chiedere un permesso di esportazione al Ministero. Il problema è che quando vendo un'opera a uno straniero, devo inviare delle fotografie alla Sovrintendenza, aspettare un appuntamento, portare l'opera, aspettare che facciano la visione e poi attendere ancora per il permesso. Se non me lo rilasciano, l'opera non può più uscire dall'Italia. Questa è la problematica forse più grande legata all'arte in Italia".