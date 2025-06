Dl Omnibus, nuovo rinvio della sugar tax e bonus per le lavoratrici con almeno due figli

Il Consiglio dei ministri, infine, ha approvato la lista di nuovi ambasciatori proposta dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nella riunione di oggi sono stati nominati ambasciatori Alessandro Azzoni alla Nato, Simona De Martino a Cuba, Giuseppe Scognamiglio in Ungheria, Laura Aghilarre in Romania, Lorenzo Tomassoni in Mali, Fabrizio Nicoletti in Argentina, Raffaele Langella in Malesia, Sergio Maffettone nella Repubblica Dominicana, Giuliana Del Papa in Danimarca, Alessandro Gaudiano in Repubblica Ceca, Agostino Palese in Egitto, Sem Fabrizi in Etiopia, Vincenzo Del Monaco in Kenya, Antonella Cavallari a Cipro e Luigi Maria Vignali presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra.