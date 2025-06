Patuelli (Abi): "Con le guerre si rischia un aumento di inflazione e tassi"

Per questo, per il presidente dell'Associazione bancaria italiana, è sempre più importante la cultura al risparmio. "Sono passati dieci anni da quando abbiamo avuto l'intuizione di promuovere una fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio. Questa esperienza è di grande risultato", ha osservato Patuelli. "Le banche - ha aggiunto - sono tra le principali promotrici di educazione finanziaria. In questi anni la Repubblica italiana ha fatto passi avanti nell'educazione finanziaria e al risparmio con una serie di leggi e inserendo questi temi nell'insegnamento scolastico. L'educazione finanziaria e al risparmio è permanente e non è legata all'età scolastica".