Ucraina, Putin: "Pronto a incontrare Zelensky per concludere l'accordo | Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.212. In un incontro con le maggiori agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non considerare il riarmo della Nato come una "minaccia per la Russia". Il capo del Cremlino, inoltre, si è detto pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. Ma "la domanda è chi firmerà" l'accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale. Secondo il rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andriy Chernyak, la Russia sta espandendo la sua presenza militare nell'Artico.