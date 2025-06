Gli Usa condannano i raid russi su Kiev: "Hanno ucciso un americano" | Ma stoppano una dichiarazione "forte" del G7 sull'Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.211. Nella notte le forze russe hanno attaccato Kiev con una serie di raid sulla città che hanno provocato almeno 10 morti (e non 17 come detto in un primo bilancio) e un centinaio di feriti. Gli Stati Uniti hanno condannato l'attacco, precisando che tra le persone che hanno perso la vita c'è anche un cittadino americano. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Tammy Bruce, sottolineando che la "forte condanna" di Washington nei confronti dei "raid sui civili". Intanto però, gli Usa hanno bloccato una dichiarazione "forte" del G7 sull'Ucraina che avrebbe condannato la Russia, sostenendo che voleva preservare la sua capacità di negoziare. Lo ha dichiarato un funzionario del Canada, Paese ospitante del vertice. "In pratica, nessuna dichiarazione perché gli amricani volevano annacquarla", ha dichiarato la fonte, protetta dall'anonimato.