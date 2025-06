La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.210. Il servizio di intelligence estero russo ha accusato la Gran Bretagna di essere coinvolta nella progettazione e nel supporto operativo di attacchi terroristici in territorio russo condotti da agenti dei servizi ucraini. In particolare, Mosca punta il dito contro la serie di attacchi compiuti il primo giugno contro aeroporti delle forze aerospaziali russe, nonché contro sabotaggi alle infrastrutture ferroviarie nelle regioni di Bryansk e Kursk. Intanto il ministero della Difesa ucraino ha annunciato di aver ricevuto dalla Russia le salme di altri 1.245 soldati morti in guerra e sostiene che l'intesa raggiunta a Istanbul per il rimpatrio dei corpi di 6.000 militari ucraini sia quindi "stato completato".