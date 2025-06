Contatto tra Putin e Trump: "Siamo ancora disponibili a proseguire i colloqui con l'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.208. Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la disponibilità della Russia a riprendere i negoziati con Kiev dopo il 22 giugno. A renderlo noto è stato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, riferendo il contenuto di una conversazione telefonica tra Putin e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia è stata riportata dall’agenzia russa Tass. Secondo quanto dichiarato da Ushakov, Trump avrebbe accolto l’informazione ribadendo "il suo interesse per una rapida conclusione del conflitto russo-ucraino". Durante la telefonata, Putin avrebbe anche aggiornato Trump sui recenti sviluppi riguardanti lo scambio di prigionieri con l’Ucraina, un tema che resta al centro dell’agenda diplomatica tra i due Paesi. Intanto, nella notte, le forze armate russe hanno condotto un attacco con decine di droni contro diverse regioni dell’Ucraina orientale. L’offensiva è stata respinta dalle Forze di Difesa ucraine, che hanno impiegato unità missilistiche antiaeree, tecnologie di guerra elettronica, sistemi aerei senza pilota e gruppi mobili di fuoco per neutralizzare la minaccia.