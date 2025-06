Trump: "Accordo con l'Ucraina non ancora raggiunto, sono molto deluso dalla Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.206. Il presidente americano Donald Trump ha detto di essere "molto deluso" dalla Russia, a causa del fatto che "l'accordo tra Mosca e Kiev non sia ancora stato concluso". Intanto la Germania non ha in programma di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio Taurus. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in una conferenza stampa congiunta con Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente ucraino, "la Russia vuole prendere il controllo di Odessa. Dopodiché, il nemico prevede di raggiungere il confine con Romania e Moldavia".