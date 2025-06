Attacco con droni russi su Kiev, a Odessa colpite strutture mediche | Il capo del Pentagono: "Fondi per l'Ucraina ridotti nel prossimo bilancio"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.204. Kiev è stata colpita da un "massiccio" attacco di droni russi: lo ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Diversi raid hanno interessato anche strutture mediche nella città portuale di Odessa, secondo funzionari locali. Il bilancio per ora è di due morti e almeno 12 feriti. Nuove sanzioni Ue alla Russia, con il price cap per il petrolio che arriva da Mosca a 45 dollari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno "a casa" del primo gruppo di prigionieri ucraini liberati nell'ambito dello scambio di prigionieri concordato con la Russia ai colloqui di Istanbul. Mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth annuncia che i finanziamenti per l'assistenza militare all'Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa Usa.