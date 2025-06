Bankitalia: in aumento le segnalazioni per furto di codici di accesso ai conti bancari

Nel 2024 la Banca d'Italia ha ricevuto oltre 11.800 segnalazioni (+5% rispetto al 2023) di blocchi dell'operatività di carte e servizi di pagamento disponibili mediante home banking e a problemi in fase di esecuzione di bonifici. Come, ad esempio, la non corretta esecuzione delle disposizioni impartite dalla clientela e transazioni non autorizzate. Le segnalazioni legate alle richieste di finanziamento si sono invece ridotte del 7%. Risultano in flessione soprattutto le richieste di rinegoziazione delle condizioni applicate ai mutui ipotecari "a seguito del mutato andamento dei tassi di interesse di riferimento".