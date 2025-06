Istat, calano i reati a danno dei cittadini, crescono le truffe bancarie

L'ultimo rapporto Istat mappa i reati in Italia nel periodo compreso tra il 2015/16 e il 2022/23. In questo arco temporale sono diminuite le famiglie vittime di reati contro abitazioni e veicoli, in calo anche borseggi, rapine (dall'1,6% all'1% e dallo 0,5 allo 0,2%), aggressioni e minacce. Tra le truffe informatiche sono aumentate soltanto quelle che colpiscono chi usa gli strumenti bancari online. Stabili le vittime di scippi. Il furto dei monopattini elettrici, rilevato per la prima volta in questa indagine, ha colpito il 3,6% delle famiglie che li possiede. È quanto è emerso dall'indagine sui "Reati contro la persona e la proprietà: vittime ed eventi anno 2022-2023".