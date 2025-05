Cresce il bisogno di sicurezza degli italiani: il nuovo ruolo della vigilanza privata

Se da un lato questa situazione richiede risposte pubbliche più efficaci, dall’altro spiega il crescente ricorso alla vigilanza privata come presidio integrativo sul territorio. L'impiego delle guardie giurate anche in luoghi come uffici, negozi e aziende non sostituisce l’azione delle forze dell’ordine, ma la integra: la loro presenza visibile rappresenta un deterrente concreto per i reati e un fattore rassicurante per i cittadini, come confermano le analisi del Rapporto. È una forma di “sicurezza percepita” che ha effetti reali sulla qualità della vita nei quartieri.