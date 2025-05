Vigilanza privata, un alleato emergente nella sicurezza urbana

Nelle città italiane, la sicurezza non è più solo una questione pubblica. Oggi gli operatori della vigilanza privata sono diventati una presenza cruciale in stazioni ferroviarie, ospedali, aeroporti, luoghi della movida e grandi eventi. Spesso, sono i primi a intervenire. Sempre più spesso, lavorano in stretto raccordo con le forze dell’ordine. Il 65,1% degli italiani non ha dubbi: lo Stato non può farcela da solo a garantire la sicurezza di tutti i luoghi pubblici. Da qui l’esigenza di una rete integrata, in cui la vigilanza privata svolge un ruolo sempre più centrale.