Finto medico di Papa Wojtyla truffa la famiglia di un ragazzo autistico: arrestato

Un 63enne argentino è stato arrestato con le accuse di esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata. L'uomo si spacciava come medico di Papa Giovanni Paolo II e di 54 cardinali, oltre che luminare nel campo dell'autismo, ma non risulta iscritto all'Albo e non è mai stato autorizzato a esercitare in Italia. La truffa contestata è ai danni dei genitori di un ragazzino affetto da una grave forma di autismo: l'uomo ha prescritto una "cura" con l'utilizzo di cellule staminali per un costo complessivo di 30mila euro.