Tac in ospedale alla gatta, quattro indagati ad Aosta

La procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta sul personale medico in servizio quando, a gennaio, la gatta del dottor Gianluca Fanelli fu sottoposta a Tac all'ospedale regionale Parini. Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica del nosocomio, è il marito della senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega). Con Massimiliano Natrella, primario di Radiologia, Giulia Sammaritani, tecnica di radiologia, figlia del consigliere regionale Paolo Sammaritani (Lega), il medico è indagato per indebita destinazione di denaro o cose mobili, esercizio abusivo di professione, truffa allo Stato per timbrature non correlate, interruzione di pubblico servizio; accusa, quest'ultima, mossa anche a un'altra tecnica.