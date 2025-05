Sicilia, ottiene il rimborso di voli mai presi per un valore di 86mila euro: studente 26enne denunciato

Uno studente di 26 anni è stato denunciato dalla procura di Catania con l'accusa di truffa aggravata ai danni della Regione Sicilia. L'indagato avrebbe prodotto documentazione falsa attraverso l'uso di software di grafica e scrittura per richiedere, attraverso la partecipazione al bando sul bonus caro voli promosso dalla Regione Sicilia e destinato ai residenti, fino a 182mila euro di rimborsi. Il giovane avrebbe presentato carte d'imbarco false e sarebbe riuscito a ottenere rimborsi per quasi 86mila euro fino a quando l'autorità non ha bloccato i pagamenti in attesa di verifiche. L'accusa è di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio".