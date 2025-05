Napoli, 200% in più di finti malati nei trasporti locali: scattano le verifiche

La prefettura - Una domenica di passione dunque per i trasporti partenopei, che tra sciopero e malattie ha mandato in tilt il sistema. Si muove anche il prefetto di Napoli Michele di Bari, scrive ancora Il Mattino. Si legge in una nota: "In relazione allo sciopero di 24 ore del personale dipendente di Eav, proclamato dall'organizzazione sindacale Orsa Trasporti e svoltosi l'11 maggio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che la questione è stata affrontata in diverse riunioni di raffreddamento tenutesi presso la Prefettura. Il Prefetto esprime l'avviso che si giunga quanto prima a un accordo tra la società Eav e l'organizzazione sindacale, pur nelle legittime, diverse posizioni, a beneficio di tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, fermo restando che siano garantiti i diritti della persona ovvero evitato il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente"